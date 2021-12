Znalecké razítko získali díky lajdáctví úředníka

Kontrola mimo jiného odhalila, že Jiří Ř. umožnil získat znalecké razítko desítkám zájemců, kteří pro to neměli potřebné vzdělání, znalosti nebo zkušenosti. Naopak fungujícím znalcům zase v několika případech bezdůvodně pozastavil činnost či jim oprávnění rovnou zrušil.

Audit dále zjistil, že Jiří Ř. neřešil ani stížnosti na znalce, u kterých existovalo podezření, že jednají v rozporu se zákonem. To podle kontrolorů vedlo ke stavu, kdy znalci a tlumočníci mohli na tuto benevolenci hřešit, a pokračovat tak v nekalých praktikách, zatímco stěžovatelé neměli žádné zastání.

Potrestán ale nakonec Jiří Ř. nebude. Šéfka státního zastupitelství v Klatovech Jiřina Vítovcová Právu potvrdila, že policisté případ odložili. Nepodařilo se jim totiž prokázat subjektivní stránku trestného činu, tedy že by úředník za zvýhodnění uchazečů dostal něco do kapsy, nebo naopak chtěl některému ze znalců úmyslně uškodit.

Počet adeptů, kteří nesplňovali patřičná kritéria, a přesto byli na doporučení Jiřího Ř. jmenováni předsedou krajského soudu znalci, překročil sedmdesátku. „Nicméně se nejednalo o naprosto nekompetentní osoby, které by byly nezpůsobilé k podávání kvalitních znaleckých posudků,“ konstatovali policisté. Nezjistili ani, že by neoprávněně jmenovaní znalci podávali nesprávné, vadné nebo tendenční posudky.

Policisté mu vytýkají například to, že zcela rezignoval na ověřování podkladů, které mu se žádostí o jmenování znalce uchazeči předkládali.

Vyšetřovaný úředník byl podle Tripese jediným, kdo agendu znalců a tlumočníků na soudu obhospodařoval. „Já bych ho nepodezíral z nějakého nekalého úmyslu. Vidím to spíš tak, že se ocitl už na konci svých sil. On sám se mi za to omluvil,“ uzavřel Tripes.