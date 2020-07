Ze setkání na privátu byla láska. Teď soudí muže za brutální napadení

K činu dle státního zástupce Petra Bejšovce došlo loni na podzim v brněnské dílně obžalovaného. „Poškozenou napadl nečekaně údery železnou tyčí do hlavy. Když klesla k zemi, pokračoval v útoku, tyčí se jí snažil také bodnout do břicha. Obžalovaný pak vlezl do montážní jámy v dílně, toho poškozená využila a utekla,“ popsal žalobce.

Napadená vyvázla s rozbitou hlavou a zlomenou čelistí. „Vzhledem ke způsobu útoku a zbraně mohlo dojít k vážnému poranění mozku a mohlo hrozit i úmrtí,“ dodal státní zástupce.

Vrba rezolutně odmítl, že by snad měl ve zranění prsty a obšírně popsal vzájemný vztah.

„Bylo to idylické, ona dělala jen to masérství, já to neřešil, nevadilo mi to,“ vypověděl u soudu. Idyla se ale po několika letech prý začala hroutit, a nakonec nastal rozchod. Dvojice se ale podle slov ještě vydala na výlet zakončený v jeho garáži, odkud si měla žena odvézt věci. V garáži ale podle Vrby došlo k hádce kvůli tomu, že dívka prý měla mít v autě drogy a on je vyhodil.

Kdo může za zranění?

„Když jsem jí řekl, že jsem to vysypal, rozběhla se po mě, natlačila mě na auto a začala do mě drsně kopat. Já to nechtěl oplácet, chytil jsem ji za ruce a tlačil před sebou. Zavadila přitom o zpětné zrcátko a oba jsme spadli. Vstala dřív a hned mě zas kopala. Já ji zase tlačil před sebou až ke zdi, tam spadla přes kanystr do montážní jámy. Tam jsme zase spadli přes pumpu s olejem,“ popisoval sérii nešťastných pádů Vrba s tím, že žena nakonec utekla.

Po šarvátce se prý vydal bývalou přítelkyni hledat a když se vracel ke garáži, prý už tam byla cizí auta, proto radši jel pryč a několik dní se skrýval. Soudce Michala Zámečníka zajímalo, proč muž po svém zadržení tvrdil, že ženu jen dvakrát přetáhl přes záda smetákem a při dalším zas vypověděl, že ji praštil přes zadek teleskopickým obuškem.

„Nechtěl jsem mluvit o těch drogách. Ale když odcházela z dílny, nic jí nebylo, krev jí netekla. Asi muselo dojít k něčemu, když tam dojela ta další auta,“ přemýšlel.