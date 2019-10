Zastavení stíhání Grygárka definitivně platí

Janouška poslaly soudy na 4,5 roku do vězení za to, že v roce 2012 srazil opilý autem ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, potom byl kvůli zdravotním důvodům dočasně propuštěn na svobodu.