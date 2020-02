Za znásilnění sestry a sestřenice poslal soud muže na 8,5 roku do vězení

Podle obžaloby docházelo ke znásilnění na Lounsku. Obžalovanému bylo v době, kdy se měl uspokojovat na své sestře a sestřenici, 15 let. Jedna z dívek se prý později svěřila své kamarádce. „Říkala, že zažila něco, co se bojí říct. Že v dětství byla u babičky sexuálně obtěžována bratrancem,“ vypověděla svědkyně. „Svěřila se mi. Na to, v jakém byla stavu, si to asi nevymyslela,“ uvedla další ze svědkyň.