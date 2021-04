Za brutální vraždu přítelkyně dostal 18 let vězení. Chce vykonat duchovní pouť

Soud uložil Tomáši Nálevkovi 18 let vězení za vraždu přítelkyně. Muž ženu ubodal v pražském bytě, poté ji okradl o věci za více než půl milionu korun a odjel na Slovensko, kde ho později dopadla policie. Verdikt není pravomocný. Soud označil za motiv vraždy to, že se partnerka chtěla s Nálevkou rozejít, čímž by muž přišel o bydlení i finanční výpomoc.