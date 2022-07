Za vraždu novorozeněte uložil soud matce patnáctiletý trest

Znalci uvedli, že zranění dítěte nemohla být způsobena pouze při porodu ani se nestala později po odložení do babyboxu. „Zbývá jediná osoba, která měla možnost takto jednat,” uvedl soudce.

Ženu soud poslal už v roce 2018 do vězení na 17 let, verdikt potvrdil i vrchní soud. Nejvyšší soud (NS) ale rozsudky zrušil a věc vrátil do Plzně. Výhrady měl mimo jiné k výslechu zpracovatele posudku z gynekologie.