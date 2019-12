Za sedmnáct ran nožem kvůli jointu dostal muž znovu 12 let vězení

Sonnleitner o šest let staršího muže pobodal v dubnu 2017 před rakovnickou diskotékou. Muž si tam zapálil marihuanovou cigaretu, což se ovšem nelíbilo asi třem Sonnleitnerovým známým, kteří stáli opodál a začali muži nadávat.

„Začali mě osočovat: ‚Co tady smrdíš, ty smažko, ty feťáku, co tady smrdíš.‘ Asi jsem jim něco odpověděl,“ vzpomínal na začátek konfliktu napadený muž.

Nadávky postupně přerostly ve rvačku, napadený muž přiznal, že ji patrně začal on. Prý proto, že se proti přesile snažil vypadat sebevědomě.

Kvůli jointu schytal muž 17 ran nožem. Byla to sebeobrana, hájí se obžalovaný

Žádný svatoušek není ani Sonnleitner - i on byl podle svědků v minulosti odsouzen za násilnou činnost. Nůž s sebou podle svých známých nosil na ochranu.

Sonnleitner po činu prakticky okamžitě odjel do Mostu. Prý proto, že se bál pomsty známých napadeného muže. Před policií se skrýval zhruba rok a půl. V mezidobí byl jako uprchlý pravomocně odsouzen za pokus o vraždu.

Při nově nařízeném hlavním líčení soudu tvrdil, že šlo čistě o sebeobranu. „Celej ten skutek mě velice mrzí, co se stalo v ten osudnej den. Nikomu jsem nechtěl způsobit fyzickou újmu ani nikoho zabít. Jednal jsem v nutné sebeobraně,“ prohlásil ve své závěrečné řeči Sonnleitner.

Jeho obhájce podotkl, že nůž Sonnleitner použil až poté, co od napadeného muže obdržel několik „tvrdých, profesionálně vedených“ direktů do obličeje. Sedmnáct bodných ran pak Sonnleitner vysvětloval tím, že na něm poškozený ležel, mezi oběma soupeři zaklínil Sonnleitnerův nůž a muž ho stále mlátil. „Furt nepřestával, tak jsem ho několikrát zespoda bodnul,“ řekl Sonnleitner.

„Tato verze výpovědi byla zhodnocena znalcem z oboru soudního lékařství, který jasně vyhodnotil, že ta zranění odpovídají verzi, jak ji popsal poškozený. To, co uvedl obžalovaný, znalec vyhodnotil jako zcela nereálné,“ konstatovala Říhová.

Zranění poškozeného podle znalce vznikla, když oba muži stáli, ne že by někdo na někom ležel. Poukázal například i na to, že Sonnleitnerova mikina nejevila nějaké známky, že by byl smýkán po zemi a někdo na něm ležel, jak se snažil obžalovaný tvrdit před soudem.