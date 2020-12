Za půlmiliardový únik daní jsou stíháni už 14 let

Podle zákona ji musí projednat znovu od začátku. Jen nastudování spisu o desítkách tisíc stránek mu zabere nejméně půl roku. Policejní vyšetřování trvalo devět let.

Podle spisu měli Uher s Nováčkovou prostřednictvím firem Solitor, Redost a Oilmaster dovést v letech 2004 až 2006 do České republiky stovky cisteren s benzínem, aniž by zaplatili plnou výši spotřební daně a daně z přidané hodnoty. Celkem šlo o stovky milionů korun.

„K tomu, aby navodili dojem, že jsou na tom špatně a nemají na placení daní, vykazovali fiktivní finanční operace. Papírově to vypadalo tak, že obchodníci jsou na pokraji krachu, ale ve skutečnosti měli velké zisky,“ tvrdí žalobce s tím, že než došlo k fyzickému placení daní, utržené peníze na účtech firem už nebyly.

Obžalovaní využili zavedení volného obchodu v rámci Evropské unie, kdy v květnu 2004 z hranic zmizely celní kontroly. Do té doby to fungovalo tak, že daň z přidané hodnoty a zároveň clo vybírali celníci přímo na hranicích při každé jednotlivé dodávce do ČR.