Za brutální ubodání spolužačky stráví mladík 18 let za mřížemi, potvrdil soud

„Je nepochybné, že obžalovaný určitou duševní poruchou trpí, leč to nemá podle našeho názoru takový vliv na jeho chování, aby bylo možno dospět k závěru o snížení jeho ovládacích a rozpoznávacích schopností,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka a odvolání zamítl jako nedůvodné. Osmnáctiletý trest je podle Zelenky trestem sice přísným, nikoliv ale nepřiměřeně přísným.

Obhajoba se novým vypracovaným posudkem snažila soud přesvědčit, že Miarko trpí závažnou poruchou osobnosti a je u něj možnost recidivy. „Sám o tom mluví, že by mohl podobné jednání opakovat,“ podotkl psychiatr Petr Roček, znalec najatý obhajobou.

Miarkův obhájce proto v odvolání navrhoval soudu, aby byl mladíkovi z hlediska ochrany společnosti uložen trest zabezpečovací detence, pro kterou jsou podle Ročka dány podmínky. Zároveň by podle obhajoby měl být vypracován nový znalecký posudek na základě dlouhodobého pozorování.

„Domnívám se, že trpí lehkou formou Aspergerova syndromu, to je taková lehčí forma dětského autismu,“ dodala u soudu Ivana Holubcová, která pro obhajobu vypracovala psychologickou část posudku. „Trestný čin spáchal pod vlivem dlouhodobé nepohody,“ podotkla také psycholožka.

Mladíka soudí za vraždu spolužačky. Doufám, že ji to bolelo, napsal po činu

V osudný den se ve škole vymluvil na bolest hlavy a odjel do Zdemyslic, jižně od Plzně.

Vešel k dívce do domu a ona, když ho spatřila, začala na něj podle jeho slov křičet, ať jde pryč. „Jen jsem stál a mlčel. Když se otočila, chytil jsem ji za krk do kravaty, strhl na zem a ubodal. Zasadil jsem jí asi čtyři rány nožem do hrudníku,“ popsal mladík.