Vypátral svůj ukradený notebook, dostal pokutu

Udělal však chybu, že na svém blogu zveřejnil snímky dvojice nových uživatelů notebooku. Ženě a jejímu synovi, kteří počítač používali, dal Kuzmiak navíc přezdívky jako „farmářka“ nebo „honič“. Podle toho, co na počítači hráli, respektive sledovali. O stránce se následně dozvěděla média, v jedné z televizních reportáží se uživatelka počítače poznala a přišla i s notebookem na policii.

Za skoro deset let od vykradení svého bytu jsem v celém případu pořád jediný, kdo je potrestaný

O pravomocném rozsudku v případu, který se táhl sedm let, psaly Hospodářské noviny.

Právo má nyní k dispozici písemný verdikt, který musel určit, do jaké míry si může okradený pomoci sám.

Soudce také zamítl Kuzmiakovy argumenty, že z jeho strany šlo o svépomoc, nutnou obranu či jednání v krajní nouzi. „V posuzovaném případě k neoprávněnému zásahu do vlastnického práva žalovaného nepochybně došlo. Svépomoc je ale povolena jen tam, kde bezprávný útok hrozí nebo již začal a neskončil,“ uvedl předseda senátu.

„Pokud se o původ těchto věcí za těchto okolností nezajímali, jde o jejich chybu, kterou nemůže omluvit to, že prodávajícího a jeho rodiče znali. Odvolací soud za této situace dovodil, že žalobci porušili svou prevenční povinnost předcházet škodám, a proto dovodil, že se na vzniku škody z jedné poloviny podíleli i oni,“ napsal soudce Cidlina.

„Soud podle mého názoru nedostatečně zohlednil mou pozici, kdy já jsem byl okradený, na mě policie kašlala. A to nemluvím o obsahu notebooku, kde jsem měl osobní fotky, dokumenty,“ okomentoval pro Právo výsledek sporu Kuzmiak.

„Podpora veřejnosti v případu byla docela velká. Myslím si, že hodně lidí štve, že se jen ‚hledí jinam‘ a že existují lidé s názorem, že koupením kradené věci se vlastně nic špatného neděje, protože kupující sám nic neukradl. To ale vytváří trh pro kradené věci. Také fakt, že za skoro deset let od vykradení bytu jsem pořád jediným potrestaným v celém případu, mi přijde neuvěřitelné,“ míní IT specialista.