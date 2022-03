Vypadni do hajzlu, nou ingliš. Trapnost strážníků na pražské magistrále neznala mezí

Dvoučlenná hlídka městské policie muže zastavila nedaleko Kongresového centra při jízdě směrem od Nuselského mostu. Muž s cizím přízvukem hovořil anglicky a strážníků, kteří přijeli ve služebním autě a zastavili ho, se nejdřív zeptal, jak jim může pomoci. Česky mu opáčili, že v daném místě podle nich nemá co dělat, a když s nimi oprávněně nesouhlasil, potkal se se zlou.

„Nebudeš tady na mě hulákat. Ti řikám, uklidni se. Tady vodsaď vypadni s tím kolem do hajzlu. Já ti nerozumím. Mluv česky nebo rusky nebo německy. Anglicky ne, to mě nezajímá, tady nemáš na tom kole co dělat,” vysvětlovali strážníci.