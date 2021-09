Stoka jde finále. Všichni jsou vinni, řekla žalobkyně a žádá pro Švachulu 14 let

Korupční kauza týkající se údajných úplatků při zadávání veřejných zakázek v Brně po roce projednávání před soudem v pondělí zamířila do finále v podobě závěrečných řečí. Státní zástupkyně Jana Vítková ve své řeči zdůraznila, že všichni obžalovaní jsou vinni. Tresty by podle návrhu žalobkyně měly být v rozsahu od podmínky až po 14 let.