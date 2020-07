Vrhali na mě nenávistné upřené pohledy, tvrdí Ukrajinec. Za ubodání krajanů dostal 18 let

„Bylo bezpečně prokázáno, že pachatelem tohoto trestného činu byl obžalovaný,“ uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka, který zároveň odmítl Andrejevovy úvahy o tom, že by útočil ještě někdo jiný, jako absurdní.

Andrejev vzal nůž a 54letého muže ubodal 19 ranami, o deset let mladšího kolegu pak devíti ranami.

Za ubodání dvou krajanů poslal soud cizince na 18 let do vězení

U soudu Andrejev sice potvrdil, že se pohádali, i to, že zaútočil nožem, odmítl ale počet zasazených ran i to, že by útočil s úmyslem oba muže zabít. Prý je pobodal v sebeobraně.