Vnuk zavraždil babičku, pak šel do fast foodu a na nákupy

Nezaměstnaný mladík svůj čas trávil poflakováním po Brně, okrádáním rodičů, braním drog a hraním na automatech. Za krádeže už byl potrestán obecně prospěšnými pracemi, ale to mu nezabránilo, aby se loni v listopadu nevloupal do rodinného domu své babičky, jak tvrdí obžaloba.

Vyčíhl si okamžik, kdy 80letá seniorka odešla z domu, vlezl dovnitř a ukradl peníze a šperky za téměř 20 000 korun. O tři týdny později se mladík k babičce vypravil znovu, ale tentokrát už s úmyslem vraždit.

„Večer u své babičky zazvonil, ta ho pozvala dál, dala mu čaj a sušenky. Při odchodu jí řekl, že zapomněl v obýváku peněženku, a když se poškozená otočila, přehodil jí přes hlavu škrtidlo a škrtil ji asi čtvrt hodiny. Pak odcizil peníze a šperky,“ řekla v obžalobě státní zástupkyně Iveta Eichlerová.

Sám mladík před soudem nic nezapíral. Z peněz za první vloupání si podle svých slov pořídil bundu, boty a oblečení.

„Taky jsem šel do kina, do baru a zbytek jsem prohrál na automatu. Potřeboval jsem i peníze na pervitin, bydlel jsem ve sklepě, neměl jsem s rodiči dobré vztahy. Asi dva roky jsem u nich kradl, většinou když nebyli doma. Za to jsem dostal obecně prospěšné práce, ale neodpracoval jsem je, nechtělo se mi,“ prohlásil mladík.

Osudný den prohrál všechny peníze a přemýšlel, kde vezme další. Napadlo ho proto, že zabije a okrade babičku.

„Jel jsem za ní, obcházel jsem kolem a dodával si odvahu. U kontejneru jsem si našel triko, odtrhl jsem si spodní lem a dal do kapsy. V podvečer jsem zazvonil u babičky, dala mi čaj a sušenky a dívali jsme se na Prostřeno,“ popsal minuty před smrtícím útokem.

Při odchodu pak mladík podle svých slov předstíral, že si zapomněl peněženku, a když se seniorka otočila, zaútočil.

„Přehodil jsem jí přes krk škrtidlo, ona upadla na zem, klekl jsem si vedle ní a škrtil dál. Začala jí téct z nosu krev, tak jsem jí hodil deku na hlavu, abych se na to nemusel dívat. Pak jsem prohledal šuplíky, zavolal si taxík, osprchoval se a odjel jsem do centra Brna. Koupil jsem si pervitin, zašel jsem si do fast foodu a přes aplikaci jsem si zajistil pokoj v hotelu,“ vyprávěl.

„Druhý den ráno jsem prodal šperky a šel jsem do obchodního centra kupovat oblečení. Potom jsem zamířil do herny. Potom mě sebrala policie. Počítal jsem, že mě chytí, ale bylo mi to jedno. Nad svým dalším životem jsem nepřemýšlel, ve vězení bych chtěl pracovat a třeba si i dodělat nějaké vzdělání. Co bych dělal po propuštění, nevím, budu mít dost času nad tím přemýšlet,“ dodal mladík.