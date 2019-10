Vláda Zemanovi počtvrté navrhla povýšit Koudelku na generála

„My na to máme jiný názor. Pan Koudelka si hodnost generála zaslouží,” uvedl premiér s tím, že BIS funguje dobře, a to i ve vztahu k zahraničním službám. „Budu o tom mluvit s panem prezidentem a doufám, že konečně ho už o tom přesvědčím,” uvedl Babiš. Stejně jako BIS i on odmítá kritiku ze strany prezidenta.