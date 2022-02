Vietnamec se dohodl na trestu 12 let za zapálení bytu s šesti spícími lidmi v Praze

„Soud shledal, že všechny zákonné podmínky pro to, aby byla schválena dohoda o vině a trestu, byly splněny, a neměl důvod pro to, aby dohodu neschválil,“ uvedla předsedkyně senátu Lenka Cihlářová.

Van podpálil loni v květnu v pražské Hostivaři byt, ve kterém spalo šest lidí, včetně tehdy měsíčního dítěte. Obžalovaný se s ostatními obyvateli bytu předtím pohádal, údajně kvůli jeho nevhodnému chování. Van se nad ránem sbalil, odnesl si věci z bytu do vedlejšího domu a vyrazil na nedalekou benzinovou stanici. Tam ukradl plastovou konev, natankoval do ní přes sedm litrů benzinu a bez placení odešel zpátky do bytu.