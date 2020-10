Vězně Čabradu odsouzeného za vraždu a útěk v bedně soud na svobodu nepustil

Při vynesení rozsudku soudkyně Kordíková mimo jiné uvedla, že Adler splnil jednu z podmínek pro podmínečné propuštění, když už k loňskému roku si odpykal více než dvě třetiny trestu. Jeho útěk z vězení ale podle Kordíkové hovoří jasně v neprospěch odsouzeného. A to i přes to, že se v posledních letech ve věznici v Horním Slavkově na Sokolovsku chová řádně a sbírá pochvaly vězeňské služby.

„Dát nad něj Damoklův meč a nechat ho sedm let klepat hrůzou, zda se tam vrátí - to by byl spravedlivý trest,“ dodal Ortman, podle kterého má Adler dům, peníze na rok života a v případě propuštění se chystal do zaměstnání.