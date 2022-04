Vedle mačety a nožů ležely sonety. Recidivista se po přepadení skrýval v chatce

Jestli muž lupiče znal, nebo se jednalo o náhodnou oběť, policie neupřesnila. Když ozbrojený muž odcházel z bytu s ukradenými věcmi, narazil na kamaráda poškozeného, který se snažil pro něj cizího člověka zastavit. „To se mu bohužel nepovedlo, jelikož podezřelý ho ohrožoval střelnou zbraní a navíc ho i několikrát udeřil pěstí do obličeje a utekl pryč,” upřesnila mluvčí.

Pomocí kamerových záznamů se policisté dostali na stopu recidivistovi, který si měl nedlouho před přepadením odpykat předchozí trest za podobnou trestnou činnost. „Vzhledem k tomu, že díky své kriminální minulosti zná metody policie, úspěšně se zadržení vyhýbal až do poloviny dubna,” zmínila Siřišťová.

„Jako důvod svého ukrývání uvedl, že se bál vysokého trestu, který mu opět hrozí,” dodala mluvčí s tím, že muže vyšetřovatelé obvinili z vydírání, porušování domovní svobody, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví, za což mu hrozí až osm let vězení. Soud podezřelého poslal do vazby. Jak je to s jeho kumpánem, který měl být u přepadení na Žižkově, policie neupřesnila.