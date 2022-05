Věděl jsem, že nad sebou ztrácím kontrolu, tvrdí mladík, který pobodal řidiče

Podle obžaloby si Sasák loni v srpnu přes platformu Bolt objednal jízdu do méně frekventované ulice v pražských Vršovicích, „a to v úmyslu zmocnit se vozidla a v úmyslu usmrtit řidiče vozidla.“

Když ho řidič vyzvedl a odvezl do vybrané ulice, tak ho Sasák podle spisu napadl paralyzérem, kterým ho zasáhl do krku, a zezadu ho třikrát bodl do lopatky a beder. Řidiči se podařilo dostat z auta a Sasáka v něm chtěl zamknout. To se mu ale nepodařilo, a proto raději z místa utekl.