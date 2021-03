V odkysličeném skladu na jablka se na Olomoucku udusili dva cizinci

Oba muže objevil v bezvědomí jejich kolega. „Podle prvotních informací si cizinci měli jít do hermeticky uzavřeného bezkyslíkového skladu pro jablka. Dovnitř měli vejít revizním vstupem v uzamčených vratech. Cizinci pro firmu pracovali několik let, do skladu šli pravděpodobně mimo pracovní dobu. I přes rychle poskytnutou první pomoc oba zemřeli,“ řekla Právu ve čtvrtek policejní mluvčí Petra Vaňharová.