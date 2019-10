V Brně týden naháněli emua Hugiše. Nakonec ho strážníci zavřeli do školy

Na to, že je emu nelétavým ptákem, je neobyčejně hbitý. Jednak je, podobně jako africký pštros, vynikajícím běžcem, ale krom toho také dobře a rád plave. A právě do vody uprchl při jednom z prvních pokusů jej odchytit v Mariánském údolí. Polekal se koně, a tak skočil do vodní nádrže a přeplaval ji na durhou stranu.