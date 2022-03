Ukrajinec na ulici v Brně podle soudu podřízl krajana. Pak chtěl propustit, aby mohl narukovat

Napadený naštěstí útok přežil. Útočník Hennadii Priakhin ve čtvrtek u soudu vyfasoval 11 let vězení za pokus o vraždu. Nebylo mu nic platné, že se slzami v očích přesvědčoval trestní senát, že se musí postarat o své děti a narukovat k obraně vlasti.

„Několikrát jsme se s ním loučili, ale on šel stále s námi. Nakonec mě odstrčil a řekl: Běž domů! Vrhl se na manžela, jako by se spolu otočili kolem dokola a manžel pak zůstal stát opřený o stěnu. Já jsem uviděla, že má na krku strašlivou ránu. Začala jsem křičet a volat o pomoc,” popsala manželka napadeného.

„Debata před tím byla trochu vzrušenější, bylo to na téma ruský a ukrajinský jazyk,“ nabídla možný motiv útočníka.

„Nebylo to úmyslné zranění, chtěl bych se za to omluvit. Nemám v povaze, že bych něco takového chtěl způsobit schválně. Prosím o propuštění z vazby, abych se postaral o rodinu, mám dvě děti. A měl bych nastoupit do armády. Pokud mi dáte přísný trest, moje děti mezitím dospějí,“ pokoušel se pohnout soud ke shovívavosti Priakhin.