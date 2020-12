Trojice brutálně zbila mladíka a nechala ho ležet v lese. Odsedí si až 18 let

Odvolací soud ve čtvrtek potvrdil nejvyšší osmnáctiletý trest Marku Vejpustkovi. Patriku Ihmovi, který se stejně jako Vejpustek na napadení osobně podílel, zvýšil soud trest o rok na 11 let. O rok na sedm let soud zvýšil trest i Vojtěchu Hlavačkovi, který podle spisu na místě uhlazoval stopy.

Duc Anh Tranovi, který dělal řidiče, soud potvrdil trest ve výši devíti let. Ihmovi i Tranovi zároveň zmírnil typ věznice. Všechny obžalované soud navíc zavázal k úhradě dvoumilionové škody pojišťovně, poškozenému musejí uhradit téměř půl milionu korun.

Napadení se odehrálo loni v únoru, podle soudu si muži ve věku 19 až 24 let čin dopředu podrobně naplánovali a rozdělili si i role, vytipovali si místo a opatřili pálku i maskovací prostředky. Obětí je mladý Vietnamec, kterému se přezdívalo Milan. Mladíci ho podle obžaloby vylákali z domu v Žabovřeskách pod záminkou prodeje tabáku. Místo obchodu ho však surově napadli baseballovou pálkou, útočili i na hlavu. Poté ho naložili do auta a odvezli do lesa u Bílovic nad Svitavou.