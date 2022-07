Třetí den boje s pekelnými plameny: stovky hasičů, desítky evakuovaných. Konec v nedohlednu

Do Hřenska se sjíždějí hasiči z celé republiky. Na místě již pomáhají jednotky z nejbližších krajů, tedy z Plzeňského, Pardubického, Středočeského nebo Královéhradeckého.

Přímo v Hřensku ochlazují hasiči skály za hotely, v nichž už nikdo není, pomocí výškové techniky, Turisté i obyvatelé museli opustit v noci na úterý všechny objekty po pravém břehu řeky Kamenice, která se vlévá do Labe.

Z nedaleké obce Mezná evakuovali hasiči čtyři lidi. V Mezné je zasaženo zhruba šest budov. „Hasiči to tam mají pod kontrolou, provádějí dohašování,” řekl mluvčí.

„Není možné přesně říci, jestli se požár nešíří, protože terén je tak složitý a těch ohnisek je tolik, že my se do některých míst nedostaneme, protože je to tam nebezpečné,” uvedl. Některá místa jsou už vyhořelá.