Trasovat hygieně pomáhají i policisté, včetně tiskových mluvčí

Podle policejního prezidenta Jana Švejdara by mohli pomáhat plošně, tedy na území celé České republiky. „Policisté by měli být využíváni ke třetím hovorům, to znamená ke zjišťování kontaktů na základě požadavků hygienické stanice,” řekl tehdy Švejdar s tím, že policisté se k této práci hlásí dobrovolně.