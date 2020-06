Švachula obviněn i v kauze úniků informací od policie

„V září by spis mohl putovat od policie na státní zastupitelství, nějakou dobu si pak vyžádá jeho prostudování a napsání rozhodnutí,“ řekl Šereda.

„Spis je to obrovský, popsáno je přes osmdesát skutků, které se řeší. Pokud by byla podána obžaloba, což nyní nelze předjímat, stalo by se tak někdy na konci roku,“ dodal.