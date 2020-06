Švachula byl souzen už před razií: za jízdu v opilosti

Někdejší vlivný politik za to na podzim 2018 dostal u soudu 30 tisíc korun pokutu a zákaz řízení na 18 měsíců. Švachula sedl s alkoholem v krvi za volant Fiatu 500 a vyrazil do brněnských ulic na začátku dubna 2018. V ulici Kotlářská v centru moravské metropole jej zastavila policejní hlídka a hned tušila, co bude následovat.