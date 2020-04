Středočeský gang zlodějů neexistuje, tvrdí policie. O podezřelých z února ale mlčí

Spekulace o sériových zlodějích se objevila již na přelomu roku poté, co se na veřejnost dostaly informace o vykradených domech na Praze východ a jih. Do konce roku to bylo asi 120 domů, od začátku roku do února pak dalších 185 vloupání. Nebylo však jasné, kolik z nich má na svědomí nějaký organizovaný gang a kolik jiní zloději.