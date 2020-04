Strážník, který surově udeřil dívku, dostal vyhazov

i got měšťák slapped by this neohrožený strážník angry reacts only kontext: Seděli jsme s kamarády ve čtyřech u rybníka v Řepích (v rouškách a v místě, kde nebyli žádní jiní lidé), když na nás někdo zavolal hlídku. Přijeli ze dvou stran, dohromady jich přišlo pět nebo šest. Začali se chovat agresivně a vyhrožovali nám pokutou, na což samozřejmě měli právo, uvědomujeme si, že jsme porušovali vyhlášku a tedy toto jejich chování absolutně nevyvracím. Všechno tedy probíhalo v pořádku, dokud strážníka jeden z kamarádů nekonfrontoval s tím, že jsou tam taky ve více lidech a ani nedodržují odstup. Načež dostal od strážíka pěstí do obličeje (není na záznamu) a ve chvíli kdy jsem se ho (slovně) zastala, tak jsem dostala facku. Strážníkovu fyzickému napadení nepředcházela z naší strany absolutně žádná agrese, slovní urážení nebo snad zasahování do jeho osobního prostoru. Po celou dobu nám taky odmítal sdělit své jméno nebo identifikační číslo, o které jsme ho opětovně žádali.