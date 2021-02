Stoka má dalšího obviněného. Řemeslníci vyjednávají o trestech

Obvinění padlo ve vedlejší větvi případu, kde jsou stíháni drobní živnostníci a řemeslníci, kteří za to, že pracovali pro radnici Brno-střed, museli podle vyšetřovatelů odvádět úplatky za provedené práce.

Zatímco obžalovaným v hlavní větvi hrozí až 16 let vězení, řemeslníci, kteří nosili úplatky za to, že dostali práci, se s velkou pravděpodobností soudu vyhnou, tedy alespoň pokud se přiznají.

„Většinou své jednání doznávají, sypou si popel na hlavu, takže lze uvažovat o tom, že by u nich došlo k podmíněnému zastavení stíhání,“ řekl Právu Mezlík. Řemeslníci ale musí počítat s tím, že budou muset zaplatit škodu, která se odvíjí od výše úplatků.

„Pokud s městskou částí udělají dohodu, a první taková už je na spadnutí, tak já pak můžu přistoupit k podmíněnému zastavení. Tedy dostanou nějakou zkušební lhůtu, po kterou nesmí nic spáchat, a současně musí hradit to, na čem se dohodnou s radnicí. Takové mírné řešení je podle mě v takových případech příhodné,“ prohlásil Mezlík.

I proto městská část sáhla k tomu, že živnostníky láká ke spolupráci plakátovou kampaní. Navíc zřídila i dynamický nákupní systém, tedy jakési otevřené on line pracovní tržiště. „Na to chceme řemeslníky lákat, máme plakáty, teď chystáme i do dalších nebytových prostor a výloh propagaci našeho systému,“ řekla Dobešová.