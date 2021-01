Státní zastupitelství obžalovalo muže, který chtěl vtrhnout s noži do Sněmovny

Protestuji proti tomuto systému. Útočník s noži chtěl vniknout do Sněmovny

Podle žalobce vnikl 32letý muž do Sněmovny se dvěma noži a teleskopickým obuškem s cílem přemoci policisty a vniknout na zasedání Sněmovny. Chtěl tak vyjádřit svůj odpor k práci zasedajících zákonodárců.

„Protestuji proti tomuhle systému,“ řekl, když ho policisté po zadržení odváděli do auta. Podle tehdejších informací měl muž na ženu u rentgenu vytáhnout nůž, který měl v batohu.

Do prostoru Sněmovny by se však zřejmě nedostal, protože by musel projít bezpečnostní kontrolou, kdy policisté odhalí díky detekčním rámům a přístrojům případné nebezpečné předměty. Prohlídkou musí projít každý návštěvník i host Sněmovny.