Státní zástupce obžaloval exradního Švachulu, spis přivezl v taškách na kolečkách

I proto Mezlík nemohl obžalobu jen tak strčit do aktovky a donést na podatelnu, materiály k soudu musel přivézt osobním autem a s několika pomocníky pak tisíce stran spisů předal soudním úřednicím.

„Jednání se skupina v čele s Jiřím Švachulou dopouštěla ve značném množství případů na radnici městské části Brno-střed a týkalo se i provozu městských firem. Celkově byla vyčíslena škoda na úplatcích na 47 milionů korun. Týkalo se to zakázek v objemu minimálně 330 milionů korun, ale je pravděpodobné, že ovlivnili zakázky v hodnotě až přes půl miliardy korun,“ prohlásil Mezlík.

Obžalovaným v čele s bývalým místostarostou Brna-střed Švachulou (dříve ANO) hrozí za účast na zločinecké skupině a další trestné činy až 16 let vězení.

„Hlavním článkem skupiny byl právě Švachula, který měl pod sebou další lidi. Ti oslovovali stavební společnosti a spřízněné firmy pak dávali do seznamů. Výběrová řízení pak byla jen divadlem, kdy se dopředu vybralo devět společností, které se střídaly v postavení vítěze zakázky a takzvaného křoví. Vítězná společnost měla dohodu, že skupině odvede deset procent,“ popsal fungování úplatkářské chobotnice Mezlík.

Soud nyní vyhodnotí podanou obžalobu, a pokud ji přijme, do měsíce by měl rozhodnout o tom, zda Švachula, který jako poslední z obžalovaných sedí ve vazbě, za mřížemi zůstane i nadále. Hlavní líčení by pak mohlo být nařízeno ještě před prázdninami.