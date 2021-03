Starosta měl týrat manželku i dceru

Podle státního zastupitelství muž nejméně od roku 2006 až do května 2019 měl týrat svou manželku, navíc měl zle nakládat i se svojí nezletilou dcerou. Podle obžaloby si žena z více než třicetiletého soužití odnesla šrámy na těle i na duši v podobě posttraumatické stresové poruchy, s těžkou újmou na psychice prý vyvázla i dcera.

„Některé věci jsou překroucené. Moje žena měla tendenci lhát. Stokrát opakovaná lež se pak stává pravdou. Já jsem byl od ní pořád z něčeho obviňován. S manželkou jsem byl 32 let, chodili jsme spolu od 17 roků. Nevím, proč ode mě odešla,“ řekl trestnímu senátu obžalovaný starosta.

„Když už byly nadávky, tak vzájemné. Ona chtěla od krav víc mléka, ale nechtěla se dobytku víc věnovat. Kolem toho byly občas nehorázné hádky. Rozhodně jsem ji nijak agresivně pod krkem nechytal, maximálně jsem ji chytil za kšandy. Není pravdou ani to, že bych manželku chytil v kravínu za krk a narazil na stěnu. Dyť bych ji ani neuzvednul, kdyby to mělo být tak, jak je psáno v obžalobě,“ odmítl násilí vůči ženě.

Státní zastupitelství je přesvědčeno, že podobně neuctivě se muž choval i ke své školou povinné dceři. „Dostala párkrát na zadek, třeba když se za mě podepsala. To dostala i dvě rány proutkem. To naopak žena říkala, že ji trestám málo. A asi jsem jí někdy řekl, že je hloupá, to když tvrdila, že je super, když má dítě rozvedené rodiče, protože pak dostává peníze od obou dvou,“ prohlásil muž.