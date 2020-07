Spousta krve, úpění zraněných a pláč dětí. Tak vypadala srážka vlaků u Perninku

Místo, na kterém se vlaky střetly, je prakticky jinak než po kolejích nepřístupné kvůli vysokým zalesněným svahům. Kdyby k nehodě došlo na několik stovek metrů vzdáleném kamenném viaduktu, hrozil by pád vlaků po srážce do hloubky několika desítek metrů do údolí.

Policie místo nehody zabezpečila, ale redaktorovi Práva se podařilo dojít až na několik desítek metrů k místu nehody. Na první pohled nebyly vlaky až příliš poškozené, spíše jenom kabiny strojvůdců. Přesto záchranáři popisovali hrůznou scénu plnou krve, úpění zraněných a dětského pláče.

Nehoda vlaků u Perninku Foto: Drážní inspekce

„Chtěli jsme jet na výlet, ale nakonec jsme skončili v Perninku na nádraží,“ popisovala mladší žena do telefonu. „Dozvěděli jsme se, že se tu stala nehoda dvou vlaků, tak jsme tam hned jeli. Nechtěli mě tam pustit, až když jsem jim řekla, že jsem lékařka,“ popisovala. „Bylo to hrozné, děti brečely,“ dodala do telefonu.

Jeden z místních obyvatel pomáhal převážet zraněné cestující čtyřkolkou po kolejích. „Jeden ze strojvůdců tam seděl na svahu vedle kolejí a naříkal ’Co jsem to udělal, co jsem to udělal...‘ Přitom vzlykal a držel se za hlavu,“ popisoval muž Právu.

Nehoda vlaků u Perninku Foto: Drážní inspekce

Záchranáři se soustředili se sanitkami na perninském železničním nádraží, kam převážně na nosítkách přenášeli raněné cestující. Z celkem 22 zraněných mělo devět středně těžká až těžká zranění, informovala záchranná služba.

Vrtulník za vrtulníkem

Vrtulníky záchranářů létaly jeden za druhým. Základnu měly jednak na fotbalovém hřišti pod nádražím a také na velkém parkovišti u nedalekého lyžařského areálu. Hasičská auta stála v dlouhé řadě na silnici z Perninku do Oldřichova. Podle mluvčí hasičů Martina Kasala bylo na místě kolem stovky záchranářů.

Čelní srážka dvou osobních vlaků U Perninku na Karlovarsku Foto: Jiří Forman / Aktu.cz

„Říkáme lidem, aby jezdili do hor vlakem, a pak se stane takové neštěstí,“ krčil rameny jeden z provozovatelů občerstvení v Perninku. „Pokud vím, tak mezi cestujícími byli i nějací Němci a pro jednoho z nich si přilétl přes hranice vrtulník,“ dodal místní muž, který hovořil se záchranáři.