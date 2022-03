Spory kvůli Podněstří stály život mladého Moldavana, jeho krajanovi potvrdil soud 10 let

„Krajský soud v drtivé většině zjistil skutkový děj správně,” konstatoval předseda odvolacího senátu VS Michal Hodoušek. „Je nepochybné, že v onen den se obžalovaný a poškozený dostali do hádky, oba dva opilí,“ dodal.

To také v úterý zmínil i Beschieriho obhájce Jakub Beránek. „Poškozený mu nadával do prasat, že by se měl umývat, což pana obžalovaného samozřejmě frustrovalo. (...) Myslím si, že se dokážeme do této situace vžít, jednalo se o určitou šikanu obžalovaného,“ prohlásil Beránek.