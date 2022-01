Soudkyně umožnila Janouškovi přerušení trestu, podle NSS nechybovala

Podle NSS se ale nejednalo o kárné provinění. Kárný senát v čele s Tomášem Langáškem měl o zamítnutí kárné žaloby jasno. „Pokud by měl být soudce postihován za své právní názory, nezávislost justice by se rozpustila jako pára nad hrncem,“ zdůraznil Langášek s tím, že Janouškovi byl trest opakovaně prodlužován a nikdo proti tomu neprotestoval.

„Jediné, co jí lze vytknout, je to, že k tématu sledování neuvedla pár vět do svého rozhodnutí. Zásadně však odmítáme, že by to mohlo založit její kárné provinění,“ dodal Langášek.