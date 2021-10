Lobbistu Janouška přesunuli na Ruzyň

Odsouzený lobbista Roman Janoušek už si neodpykává trest 4,5 roku vězení za sražení chodkyně v opilosti v pražské pankrácké věznici a tamní nemocnici. Vězeňská služba ČR (VS) jej přesunula do jiné z věznic v metropoli, na Ruzyň. Serveru Ekonomický deník to potvrdila mluvčí VS Markéta Prunerová. Údajně už prý pominuly důvody, kvůli kterým musel být Janoušek zařazen v zařízení s nemocnicí.