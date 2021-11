Soud souhlasí s propuštěním Ratha. Ten ale ve vězení zůstává

Státní zástupkyně navrhovala žádost zamítnout, po jejím podání stížnosti se tak soudní rozhodnutí pravomocným nestalo.

Někdejší středočeský hejtman za ČSSD Rath si odpykává sedmiletý trest za korupci. Za sebou má polovinu trestu, tedy 3,5 roku vězení.

Podle státní zástupkyně u Ratha nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla, že nezaplatil celý peněžitý trest. Podle ní by také bylo podmíněné propuštění Ratha předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Rath tvrdí, že se polepšil

Rath u soudu uvedl, že čím později se dostane ven, tím horší bude jeho pozice při splácení peněžitého trestu. Podle něj se mu státní zastupitelství tímto mstí. Uvedl, že splnil podmínky polepšení, které mu potvrdily dvě věznice.

Rath soudu také řekl, že trest přijal a chce fungovat už jinak. „Myslím, že to byla dostačující zkušenost, abych něco podobného do konce života neudělal. Tehdy to byl souběh mnoha okolností, byl jsem hejtman, volební lídr, měl jsem blízko k vedení strany, a to způsobilo celý ten děj,” sdělil soudu v úterý Rath.

Na dotaz soudce, proč se dopustil krupce, Rath popisoval, jak před lety coby politik sháněl peníze pro partaj. „Každá strana, která chce uspět, potřebuje nosnou myšlenku, schopné lidi, kteří ji dokážou reprezentovat, a dostatek peněz. Byla ustálená praxe, že člověk v nějaké pozici se snaží získat prostředky spojené s jeho politickou kariérou. Měl jsem to za běžnou praxi. Byl to tlak okolí, příležitost, ustálené zvyky ve vrstvě politické reprezentace a také chuť uspět, být pro stranu prospěšný,“ popisoval Rath s tím, že do podobné pozice, kdy by rozhodoval o dotacích, se už nechce vrátit.

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína.

Záznam: TK Davida Ratha před nástupem do věznice Video: Novinky.cz/ ČTK,

Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy.

V této takzvané první větvi kauzy si Rath vyslechl sedmiletý trest vězení a dostal také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU.

Ratha i další obžalované ale odvolací senát zprostil obžaloby z manipulací s výběrovými řízeními na vybavení středočeských nemocnic.

Rozsudek v této větvi korupční kauzy kolem Ratha letos potvrdil Nejvyšší soud, když odmítl všechna dovolání.

Bývalý středočeský hejtman David Rath a státní zástupce NSZ Radek Doležel k verdiktu Nejvyššího soudu (7. června 2017) Video: Petr Kozelka, Právo

Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok.

Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem včetně stavební firmy Metrostav.