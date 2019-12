Šéf policie Švejdar o tragédii v Ostravě: Zatčeno bylo pět nebo šest lidí, na které seděl popis

Už policie zná motiv pachatele střelby v ostravské fakultní nemocnici?

Ne, motiv zatím nemáme. Jsme na samotném začátku vyšetřování a já si netroufnu odhadovat.

Policie na sociální síti zveřejnila během útoku identitu možného pachatele. Později informaci upravila s tím, že jde o svědka…

Tomu muži jsme se omluvili. Je potřeba si uvědomit, že policie je v tom okamžiku pod tlakem. My jsme věděli, že pachatel měl střelnou zbraň, střílel, zavraždil a se zbraní utekl. Z kamerového systému jsme věděli jeho popis, a policie automaticky udělá to, že vyhlásí pátrání. Měli jsme fotku pravděpodobného pachatele, kterou jsme pustili ven, a požádali jsme o pomoc při pátrání, a v tom okamžiku se stalo, že policie zatkla pět nebo šest lidí, na které ten popis seděl.

Ti byli předvedeni, vyslechnuti, pak jsme je propustili a omluvili jsme se jim. Nicméně i já se tomu člověku omlouvám, stane se to a myslím si, že to každý normální člověk pochopí vzhledem k situaci, která tam byla.

Jak dlouho jste přemýšlel nad tím, že na místo pošlete speciální Útvar rychlého nasazení (URNA)?

To byly tak tři vteřiny. Bylo to rychlé rozhodnutí. Seděl jsem shodou okolností s šéfem operačního střediska, měli jsme informace o střelbě, že tam jsou mrtví a že pachatel utekl. V tom okamžiku je jasné, že tam jede prvosledová hlídka, zásahová jednotka a URNA, protože nevíte, co bude dál. Přesun URNY nějakou chvíli trvá, je to logisticky náročné, ale dopadlo to na jedničku.

Přesun URNY trval zhruba hodinu a tři čtvrtě. Neuvažujete o tom, že by se třeba část této jednotky přesunula blíž k Moravě, aby byla nasazena rychleji?

To nejde. Je to pro nás logisticky téměř nemožné. Je potřeba říct, že každý velký kraj má zásahovou jednotku, každá má šedesát lidí a udržuje pohotovost tak, aby byli do hodiny schopni vyjet kamkoliv.

V Ostravě se to stalo poměrně nedaleko jejich základny a na místě byli během patnácti minut. První hlídka tam byla za tři minuty. Bylo to excelentní a já za to chci všem policistům poděkovat.

Policie během této mimořádné situace poskytovala informace hlavně prostřednictvím sociální sítě Twitter. Jak se to osvědčilo?

Zkusili jsme úplně něco jiného. Myslím si, že jsme našli dobrou formu informování veřejnosti, která je správná a rychlá. Odezva je zatím nesmírně pozitivní. Policie má jediný problém, že nesmí pustit žádnou informaci, kterou nemá úplně ověřenou.

V úterý jsme to zažili, když jsme se dohadovali, co už můžeme a co nemůžeme pustit ven. Třeba otázka, že máme pachatele. Ten člověk tam ležel na zemi, bylo u něj auto, které bylo v pátrání, ale než jsme opravdu zjistili, že je to on, tak to zabralo dvacet minut. A všichni novináři psali, že už ho máme. Ale co kdyby to byl někdo jiný? Jsou to citlivé věci.