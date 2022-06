Rvala mu pušku z ruky, ale vraždě nezabránila

„Jirka řval, že ho Zdeněk postřelil. Jak se oba přivalili, tak mě zatlačili do kuchyně. Jirka pak upadl na zem a jeho bratr stál nad ním s puškou, jako by chtěl do něho střílet. To už jsem si všimla, že má Jirka na zádech bundu od krve. Pořád dokola opakoval, aby ho Zdeněk nezabíjel a nechal ho žít,“ řekla svědkyně vyšetřovatelům. Její výpověď je součástí rozhodnutí policie o odložení případu, do kterého mělo Právo možnost nahlédnout.