Rozprášená party v pražském klubu byla jednou z mnoha

Policie zatím nikoho neobvinila, plánuje však všechny účastníky akce i její pořadatele nahlásit na magistrát, který povede správní řízení a rozhodne o pokutách. „Dva lidi, nejspíš z ochranky, stáli venku u vstupní brány do pasáže a odváděli odtamtud postupně lidi dovnitř do klubu,“ řekl ve čtvrtek Právu jeden ze starousedlíků.

Doplnil, že bouřlivější bylo v jejich domě hlavně léto, kdy žádná opatření vlády neplatila. Není se čemu divit, nemovitost je kousek od Karlova mostu. „Lidi tady dělali v létě venku binec, tak na příkaz majitele všechno probíhalo uvnitř. Po tom vládním nařízení tu byl teď na podzim relativně klid, kdo sem přišel, šel rovnou dovnitř do klubu,“ uvedl obyvatel domu.

Policisté se snaží dostat do sklepa v Anenské ulici Foto: Pavel Jaňurek, Novinky

Stejně hovořil i další z místních, sám prý viděl postupně desítky lidí vstupujících postupně do vnitrobloku a směřujících do klubu, vždy prý za účasti ochranky. „A dělo se to tu v pátek, v sobotu i v neděli,“ podotkl nejmenovaný obyvatel domu.

Majitelé: O ničem nevíme

Majitelé nemovitosti ale popřeli, že by se v místě konaly nějaké bujaré večírky, respektive o žádných podle svých slov neměli ani páru. A pokud někdo říká něco jiného, jde prý jen o pavlačové drby.

„My o takových party nevíme, nikdo nám nic nehlásil, žádné problémy nebyly. Navíc v noci tady často nebýváme,“ poznamenal v kanceláři přímo v domě jeden z jeho spolumajitelů.

Podobně mluvil i muž, který v průchozím vnitrobloku domu provozuje obchod s hudebními nosiči. „Podle mě to byla policejní provokace. Nic se tady nedělo, žádné problémy nebyly,“ podotkl na dotaz Práva tento provozovatel obchodu, ale zároveň přiznal, že v noci na místě nebývá a přes den je klub uzavřen.

Policisté v centru Prahy ukončili nelegální párty Foto: Pavel Jaňurek, Novinky

Jenže páteční noční realita byla jiná. Policisté v podniku The Clock Tower Bar Crawl našli při razii krátce před páteční půlnocí celkem 119 mladých lidí užívajících si zakázanou akci, navíc bez roušek. Hned 102 z nich byli cizinci, vesměs studenti z výměnného programu Erasmus, zbylých 17 mělo české občanství.

Policisté jejich jednání sepsali, osm hlavních údajných organizátorů party si odvezli na služebnu, ale nikoho neobvinili, jak včera Právu potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Upřesnil, že všechny účastníky akce i její pořadatele policisté nahlásí na magistrát, který s nimi povede správní řízení a rozhodne o pokutách. Ty mohou dosáhnout až dvacet tisíc pro každého, pro provozovatele podniku až na tři miliony. „Zatím to oznámeno úřadu nebylo, máme na to lhůtu třiceti dnů,“ dodal ve čtvrtek policejní mluvčí.

Policisté v centru Prahy ukončili nelegální party Foto: Aktu.cz

Ve čtvrtek odpoledne byl klub uzavřen, vstup do něj zadělán mříží a dřevěnou paletou. Zda se nyní po rozvolnění vládních opatření otevře, to majitelé domu nevědí, americký provozovatel podniku měl zase vypnutý telefon.

Zmíněný klub The Clock Tower Bar Crawl láká na svou návštěvu především cizince, kteří míří do Prahy hlavně si užít co nejvíc pití a alkoholu. Jak počátkem týdne upozornil deník Blesk, na stránkách klubu je dokonce uveden vzkaz „Česká republika je sice možná v karanténě, ale někteří z nás pořád vědí, jak zapařit“, navíc doplněn o kontakt, kam se mají zájemci o party ozvat.

Na tu páteční je organizátoři svolávali přes sociální sítě s tím, že pokud někdo chtěl do klubu dorazit, musel u vstupní brány z Anenské ulice sdělit přítomné ochrance heslo.

Poničená letitá brána

Právě přes tuto bytelnou tříkřídlou dřevěnou bránu se do objektu dobývala v pátek v noci policie, přičemž použila k vyražení dveří beranidlo. Následky jsou vidět doteď, majitelé domu museli prostřední část připevnit kovovými plátky, aby vůbec držela.

„Přitom ta brána byla i v noci odemčená, je to průchozí pasáž z Anenské do Karlovy ulice. Stačilo jen zvednout závlačku a nemuseli na to brát beranidlo. Navíc je to památkově chráněný objekt,“ poznamenal ve čtvrtek jeden z vlastníků nemovitosti.