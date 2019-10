Rath převezl novináře. Za mříže nenastoupil v Ruzyni, ale v Teplicích

Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath (dříve ČSSD), pravomocně odsouzený za korupci na sedm let za mříže, nastoupil podle informací Novinek v pondělí do vězení v Teplicích. Nástup trestu měl přitom určen v pražské Ruzyni, kde na něj čekali novináři. Podle pravidel může odsouzený dorazit do výkonu trestu do jedné z dvanácti nástupních věznic, teplická je jedna z nich.