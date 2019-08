Případ vraždy 18letého mladíka na Děčínsku se znovu otevře. Nový posudek nepotvrdil schizofrenii

Původní posudek předloni na podzim u obviněného muže konstatoval rozvíjející se schizofrenii. Lékaři při Noskově pobytu v psychiatrické nemocnici zjistili, že se obviněný nechová v souladu s diagnózou. I na léky reagoval odlišně, než by dané diagnóze odpovídalo. Státní zastupitelství proto podalo návrh na obnovu řízení.

Z revizního znaleckého posudku vyplynulo, že muž nesplňuje kritéria schizofrenie a nebyly dány důvody k zastavení trestního stíhání. Jeho ovládací schopnosti v době, kdy jednal, byly podstatně snížené, ale schopnosti rozpoznávací byly zcela zachovalé. Pokud nebude podána proti pátečnímu usnesení stížnost, bude Nosek propuštěn z léčebny a státní zástupce bude moci podat návrh na jeho vzetí do vazby. Podle znalců je pro společnost nebezpečný.

"Syna mi to nevrátí, ale satisfakce tady je," sdělil v pátek Berger. "Ten boj nebyl marný," zdůraznil.

Berger mimo jiné založil petici a sbírku, do které mu posílali peníze také lidé z USA. „Tento smutný příběh mého Dominička se dostal prostřednictvím Facebooku až do české komunity v Americe, a ti založili pro moje soudní výdaje sbírku do limitu 10 000 dolarů (asi 220 tisíc korun). Budu si moci tak dovolit toho nejlepšího advokáta,“ řekl loni Novinkám Berger.