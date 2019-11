Požár kuchyně vyhnal z ostravského paneláku desítky lidí

Požár zachvátil kuchyň panelového domu o půl druhé v noci, hořet začalo ve čtvrtém patře. „Dvanáct lidí museli hasiči vyvést ven, a to i pomocí speciálních vyváděcích masek s filtrem,“ uvedl mluvčí hasičů Jakub Kozák. Požár byl zlikvidován jedním vodním proudem, k odvětrání hasiči nasadili přetlakovou ventilaci.

Záchranáři na místě ošetřovali šest lidí. „Popáleniny horních končetin utrpěl muž, jehož totožnost záchranná služba nezná. Pacient byl mimo přímé ohrožení života, po ošetření popálených ploch a podání léků byl sanitním vozidlem přepraven do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl

Při požáru se nadýchalo zplodin hoření pět žen ve věku šestadvaceti až dvaasedmdesáti let. „Dvě z nich byly po vyšetření ponechány na místě zásahu, jejich přeprava do zdravotnického zařízení nebyla nutná. Další tři byly s lehkou až středně těžkou intoxikací transportovány do nemocnic,“ dodal Humpl.