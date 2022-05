Požár domu, při kterém zemřela 13letá dívka, způsobil zřejmě elektrický zkrat

„Zřídili jsme transparentní účet, kam přispějeme zatím částkou 50 tisíc korun. Jedná se o ukrajinskou rodinu, která zde žije už deset let. Jsou to slušní lidé, kteří se o dceru velmi pečlivě starali a věnovali jí každou minutu. Bohužel to, co se stalo, je pro ně tragédie,“ řekla dále starostka.