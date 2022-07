Poslanec ODS orodoval, pomlouvač se vyhnul vězení

A to až do jejího úmrtí, pak nastoupil do práce a dohlíží na svého bratra, který není schopen plně se o sebe postarat. „Obávám se, že v případě nepřítomnosti obžalovaného by byl jeho bratr odkázán na ústavní péči a došlo by tak k dalšímu rozvratu jejich rodinných vazeb,“ stojí dále v dopise, na který odkázal ve svém rozsudku senát odvolacího soudu v čele s jeho předsedou Eduardem Wipplingerem. Ten dospěl k závěru, že je možné dát obžalovanému ještě šanci a neposílat ho do basy.