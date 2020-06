Policistovi z Šumvaldu zemřela při povodni manželka, kolegové založili sbírku

„Poklidný večer v rodinném kruhu se rázem zvrátil v tragédii. Přišli o to nejdražší, co měli, Petr o manželku a děti o mámu. Do jejich domu vtrhla záplavová vlna, která s sebou vzala vše, co jí stálo v cestě, a bohužel strhla s sebou i Petrovu manželku. Voda s bahnem během několika vteřin zaplavila celé přízemí domu až po strop a nešťastná žena neměla šanci na přežití,“ uvedla krajská policejní mluvčí Jitka Dolejšová.