Policista se ukájel na školačce, dostal podmínku

„Využil toho, že žena odešla na nákup a její nezletilá dcera s ním zůstala v bytě sama. Přišel za ní do dětského pokoje, kde v té době spala. Ačkoliv si byl vědom toho, že jí ještě nebylo 15 let, lehl si vedle ní na postel a s úmyslem se sexuálně uspokojit ji začal osahávat na přirození,“ uvedl předseda senátu Dalibor Čermák s tím, že když se dívka vzbudila, obžalovaný muž toho nechal.

„Nebo dívce napsal, že by ji spoutal a dělal si s ní, co by chtěl,“ upozornil žalobce.

„Nebylo to myšleno v žádném kontextu s tím, co je mi kladeno za vinu. Neuvědomil jsem si, že by to mohl někdo brát úplně jinak, než jsem to myslel. Nebylo to určitě myšleno nějak špatně,“ prohlásil Vlastimil T., který je v současné době postaven mimo službu.