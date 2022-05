Policista dostal za zastřelení opilého muže 3,5 roku

Krajský soud v Českých Budějovicích poslal ve čtvrtek na tři a půl roku do vězení 34letého třeboňského policistu Davida Knapíka. Podle soudního senátu se prokázalo, že předloni v srpnu zastřelil v chatové oblasti ve Smržově na Jindřichohradecku podnapilého agresivního muže středního věku, když první dva výstřely mířily do srdce, třetí do břicha.