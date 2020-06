Polák měl u Prahy zavraždit expřítelkyni. Prý si nic nepamatuje

Podle žalobce Zaremba loni koncem listopadu nejprve na ubytovně v Dobrovici u Mladé Boleslavi několikrát udeřil svou bývalou přítelkyni a matku jeho dcery do obličeje a pak ji bodl loveckou dýkou do hrudníku. Jen o několik hodin později podle spisu stejnou zbraní napadl na dobrovickém nádraží stávajícího partnera své expřítelkyně. Poté odjel do Plzně, kde pracoval a kde ho poté také zadržela policie.

Zaremba u soudu vypověděl, že si ani na jeden z incidentů nepamatuje. „Já si to nepamatuju, protože v tu dobu jsem strašně pil,“ prohlásil před soudem obžalovaný. „Veškeré informace, které k tomu mám, jsou pouze z písemností, které jsem dostal,“ upřesnil Zaremba.

S družkou prý do Česka přijel v roce 2018 a zanedlouho dostali oba práci v Plzni. Po šichtě Zaremba podle svých slov pil „prakticky celý den do noci“. Své pití vysvětloval tak, že od roku 2017 prý při zvýšené spotřebě alkoholu slyší „nějaké hlasy“. Kvůli nim nemohl spát a musel se tak moc opít, aby vůbec usnul. „Pořád jsem s těma osobama v hlavě mluvil a slyšel je,“ řekl Zaremba. Pil prý celý měsíc a zase se to vrátilo.

Do Polska nedojel

Když se s ním přítelkyně rozešla, odjela se svým přítelem pracovat k Mladé Boleslavi. Zaremba jí prý dal na cestu svůj občanský průkaz. Což se ovšem ukázalo jako problém, protože ho po něm vyžadovali v práci. Požádal proto svého nadřízeného o zálohu, aby si mohl dojet do Polska pro novou občanku. Jenže zálohu z větší části propil. „Přišel jsem na to, že jsem příliš opilej na to, abych dojel do Polska, možná jsem neměl peníze na cestu tam a zpátky,“ uvažoval u soudu Zaremba.

V pátek před osudným dnem se opil a usnul. Pak se probudil, znovu pil a odjel prý do Prahy. Den po údajné vraždě přítelkyně se prý probudil na nádraží a pil dál. Nastoupil pak do vlaku a odjel zpátky do Plzně. „Takže jsem pil dál a pokračoval jsem i v pondělí. V úterý jsem se cítil strašně špatně, tak jsem si dal ráno pivo a šel jsem do práce,“ prohlásil Polák.